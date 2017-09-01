الرئيس السيسي يوجه التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى

القاهرة- (أ ش أ):

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا دوام التقدم والازدهار لمصر.

وقال الرئيس السيسي على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "نستقبل نسائم هذه الأيام المباركة ونستلهم منها معاني التضحية والوفاء والرحمة، أتوجه إلى كل المصريين بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك".

وقال الرئيس: "أدعو المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام الطيبة بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بدوام التقدم والرقي والازدهار