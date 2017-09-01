الرئيس السيسي يوجه التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى
الرئيس السيسي يوجه التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى
10:21 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017
الرئيس السيسي
القاهرة- (أ ش أ):
توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا دوام التقدم والازدهار لمصر.
وقال الرئيس السيسي على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "نستقبل نسائم هذه الأيام المباركة ونستلهم منها معاني التضحية والوفاء والرحمة، أتوجه إلى كل المصريين بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك".
وقال الرئيس: "أدعو المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام الطيبة بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بدوام التقدم والرقي والازدهار
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