"الإسكان" تعلن أسماء مكاتب البريد المتوافر بها كراسات شروط الإسكان الاجتماعي

كتبت- ندى الخولي:

نظراً لتلقي شكاوى من عدم وجود كراسات شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي المطروحة بالإعلان التاسع.

وصرحت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، بأن هناك عدداً كبيراً من مكاتب البريد المميكنة بالمحافظات التي تم طرح الوحدات بها، متوافر بها كراسات الشروط، مؤكدة أن هناك تنسيقاً كاملاً مع مكاتب البريد لتوفير الكراسات لتغطية الطلبات المتزايدة من راغبي الحجز بالمشروع.

وقالت عبدالحميد في بيان صحفي تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الجمعة، من أهم المكاتب المطروح بها الكراسات: في محافظة الجيزة بالمناطق التالية، منطقة الجيزة، وبها المكاتب التالية (الجيزة أول - الربيع الجيزى - توفير الجيزة – الهرم – الدقى – الأورمان – دلاور – إمبابة - مدينة العمال – العجوزة – المهندسين - مدينة الطلبة - أرض الجمعية - المنيرة الغربية – كوم بكار)، ومنطقة شمال أكتوبر، وبها المكاتب التالية (الشيخ زايد - نادى ٦ أكتوبر - الحى الثالث – أكتوبر الرئيسى - الفردوس - مجمع الخدمات - المنطقة الصناعية بابورواش – الجلاتمة – البراجيل - منشأة القناطر - الحصرى - نادى الصيد – الحي السابع).

وأضاف البيان أنه بالنسبة لمنطقة جنوب أكتوبر، يوجد بها المكاتب التالية (ابو النمرس - منيل شيحة – الحوامدية - منا الأمير – البدرشين – مزغونة – برنشت – العياط – المتانيا – شبرامنت)، وفي محافظة الفيوم، المكاتب التالية (الفيوم الرئيسي – سنترال الفيوم – دار الرماد – توفير الفيوم – حي مبارك – طامية الرئيسي – أطسا الرئيسي - هوارة المقطع – سنورس الرئيسي – شدموة)، وفى محافظة القليوبية، المكاتب التالية (بنها بلد - بنها الجديدة – بهتيم – الخانكة – ابو زعبل بلد - شبين القناطر - القناطر الخيرية – طوخ – قها – شبرا الخيمة - اسكان الفرانواني – كفر شكر - قليوب محطة - الخصوص)، وفي محافظة الغربية، المكاتب التالية (كفر الزيات الرئيسي – كفر الزيات ثان – الدلجمون – أبيار – ميدان محب – طنطا – ابو الغر)، وفي محافظة المنوفية، بمنطقة جنوب المنوفية، وبها المكاتب التالية (منوف – السادات الرئيسي – الحي الثاني السادات – اشمون – الشهداء – الباجور الرئيسي – الأخماس – الخطاطبة محطة – الخطاطبة بلد – سرس الليان – سنتريس – كفر داوود)، وبمنطقة شمال المنوفية، وبها المكاتب التالية (شبين الكوم الجديدة – شبين الكوم مالي – شبين الكوم فرعي – البر الشرقي – تلا الرئيسي – بركة السبع – قويسنا)، وفي محافظة جنوب سيناء، المكاتب التالية (رأس سدر – أبو زنيمة – ابو رديس – طور سيناء – دهب – نويبع طابا)، وفي محافظة الشرقية بمنطقة شمال الشرقية، وبها المكاتب التالية (القرين – فاقوس – ابوحماد الرئيسي – ابو الكبير الرئيسي – ههيا الرئيسي – الصالحية – كفر صقر – أولاد صقر – الإبراهيمية – الحسينية)، وفي محافظة الإسماعيلية، المكاتب التالية (الإسماعيلية الرئيسي – المنتزه – حي السلام – فايد – القصاصين – التل الكبير)، وفي محافظة السويس، المكاتب التالية (السويس الرئيسي – السويس ثان – حي الاربعين – الاربعين ثان – السويس فرعي الصباح – التوفيقية - تكرير البترول – قرية عامر – حي فيصل).

وذكر البيان أنه فى محافظة كفر الشيخ، المكاتب التالية (الحامول - برج البرلس - قلين – كفر الشيخ الرئيسي - الزواوي – بيلا – دسوقي – فوة – الرياض - سيدي سالم – بلطيم – مطوبس - الكفر الشرقي - شباس عمير)، وفي محافظة الإسكندرية، المكاتب التالية (مركز الحركة – السراى – بولكى – المنشية – رشدي – العطارين - سيدى بشر - تفتيش السيوف - محطة الرمل – سموحة)، وفي محاظة البحيرة، المكاتب التالية (المحمودية الرئيسي - المحمودية فرعى - كفر الدوار الرئيسي - كفر الدوار فرعى – حوش عيسى - ابو المطامير – الرحمانية – دمنهور الرئيسي - مديرية التحرير - مركز بدر - كوم حمادة)، وفى محافظة مرسي مطروح، المكاتب التالية (مطروح فرعي – مطروح الرئيسي – علم الروم)، وفي مدينة برج العرب، المكاتب التالية (المركز التكنولوجي – العامرية – مركز الناصر – النوبارية).

وفي محافظة بني سويف، المكاتب التالية (بني سويف العمومي – مقبل - بني سويف محطة - الجديدة – الواسطي الرئيسي – اهناسيا الرئيسي – ببا – الفشن الرئيسي)، وفي محافظة أسيوط، المكاتب التالية (أسيوط الرئيسي – القرية التكنولوجية - ديروط الرئيسي – منفلوط – البداري - ساحل سليم – الغنايم – صدفا – الخزان – القوصية – ابنوب - أسيوط الجديدة)، وفي محافظة المنيا، المكاتب التالية (المنيا الرئيسي – المنيا فرعي – المنيا محطة – حي سلطان – سمالوط الرئيسي – مطاي الرئيسي – بني مزار الرئيسي – مغاغة الرئيسي – ابو قرصاص الرئيسي – ملوي الرئيسي)، وفي محافظة الوادي الجديد، المكاتب التالية (باريس – بلاط – موط – الفرافرة)، وفي محافظة سوهاج، المكاتب التالية (سوهاج الرئيسي – سوهاج فرعي – المخبز الآلي – أخميم – أخميم فرعي – حي الكوثر – جهينة الشرقية – جهينة الغربية – جهينة فرعي – الكوامل)، وفي محافظة أسوان، المكاتب التالية (أسوان الرئيسي – القيسارية - مجمع أسوان – أسوان فرعي – المحمودية – دراو – نصر النوبة – كوم أمبو – الرديسية – ادفو – المحاميد – الرمادي بحري – السباعية غرب – كلابشة)، وفي محافظة الأقصر، المكاتب التالية (اسنا – الأقصر – القرنة – ارمنت – الدير اسنا – الشغب – البياضية – المدامود – سيدي أبوالحجاج – طيبة)، وفي محافظة البحر الأحمر، المكاتب التالية (غارب – سفاجا – القصير – مرسى علم)، وفي محافظة قنا، المكاتب التالية (ميدان المديرية – هو – نجع حمادي – ابو تشت – ابو شوشة – الرحمانية – دشنا – الوقف – قنا – نقادة – قوص).