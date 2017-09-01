بالصور.. ملايين المصريين يؤدون صلاة العيد وسط أجواء من الفرحة
بالصور.. ملايين المصريين يؤدون صلاة العيد وسط أجواء من الفرحة
10:14 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
-
عرض 55 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.. "البلالين" و"سيلفي العيد" يزينان مسجد أبو بكر الصديق بشيراتون
القاهرة - (مصراوي):
تصوير- محمود بكار ونادر نبيل وعلاء أحمد:
أدى الملايين صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم الجمعة بمختلف الساحات التي حددتها وزارة الأوقاف بمختلف المحافظات وبالمساجد الكبرى، حيث بدأ توافد المصلين منذ الساعات الأولى من صباح يوم النحر مهللين ومكبرين في جماعات ومن بينهم الأطفال والنساء من خلال ساحات مخصصة لهم.
وسادت أجواء من الفرحة والسعادة بين صفوف المصريين بكافة الشرائح العمرية.
وأكد خطباء ساحات عيد الأضحى في خطبة العيد أهمية التضحية من أجل الوطن وهي معاني الاحتفال بعيد الأضحى وضرورة نشر قيم الحب والتعاون والتسامح وصلة الرحم بين الناس ليعم الخير والأمن بالمجتمع.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الرئيس السيسي يوجه التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى
-
بالصور.. "البلالين" و"سيلفي العيد" يزينان مسجد أبو بكر الصديق بشيراتون
-
"بلالين العيد" تتساقط فوق رؤوس المصلين بمسجد الصديق بشيراتون
-
الشأن المحلي يستحوذ على عناوين صحف أول أيام العيد
إعلان
إعلان