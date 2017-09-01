بالصور.. "صلة الرحم" في خطبة صلاة عيد اﻷضحى بطور سيناء

بالصور.. إقبال متوسط على رأس البر في أول أيام عيد الأضحى

جنوب سيناء - داليا منير:

ركزت خطبة عيد اﻷضحىى أول أيام عيد الأضحى، بمدينة طور سيناء بجنوب سيناء، على فرحة المسلمين بالعيد وصلة الرحم وهدي النبي محمد صل الله عليه وسلم، يوم عيد الأضحى، وآداب العيد، والتأكيد على صلة الرحم.

حضر الصلاة اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، باﻹنابة عن اللواء خالد فودة المحافظ و اللواء صبري الجمال مدير أمن جنوب سيناء، وفوزي همام رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف، وعلي أنور الشناوي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية ومشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء، في ساحه "حربي مبارك" التابعة لمركز شباب طور سيناء.

وشهدت المدينة إجراءات أمنية غير مسبوقة من خلال غلق الطرق المؤدية لساحة مركز الشباب أمام السيارات وعمل حرم للساحة، من جميع الاتجاهات مسافة 500 متر، وانتشار مكثف لقوات الأمن وسيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية والمرور ودخول المصلين من خلال بوابات إلكترونية.