بالصور.. وكيل "أوقاف أسيوط" يحث على العطاء في خطبة العيد

أسيوط – أسامة صديق:

حث الدكتور عبدالناصر نسيم،​ وكيل وزارة الأوقاف، على الاقتداء واستلهام العبرة من هذه المناسبة الكريمة، لافتاً إلى أن عيد الأضحى هو عيد التضحية والبذل والعطاء والفِداء ويوم الفرح والصفاء وتطرقت الخطبة لأنواع التضحية والإيثار حيث تحدثت عن التضحية بالمال والتضحية بالنفس والتضحية بالجهد مع التطرق للأحاديث النبوية الآيات القرآنية ذات الدلالة.​

جاء ذلك خلال خطبة العيد، بحضور المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، الذي أدى صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة أرض الملاعب بحي شرق مدينة أسيوط، وسط حشد كبير من المواطنين، واللواء أحمد عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، والعقيد وليد الشحات، المستشار العسكري للمحافظة، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة، بينما صلى المواطنون بالمراكز والمدن والقرى العيد بالساحات الـ 70 المخصصة من الأوقاف.

عقب الصلاة هنأ المحافظ جموع المصليين بالعيد ووزعت الحلوى والهدايا على الأطفال ابتهاجا بهذه المناسبة السعيدة.

وأكد المحافظ أن كافة الأجهزة الخدمية بالمحافظة تعمل طوال أيام العيد، للتأكد من سلامة المرافق وتوصيل خدماتها كاملة للمواطنين وإصلاح أي أعطال محتملة، لافتًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة والفروع التابعة لها بمختلف وحداتها المحلية لاستقبال أى شكاوى أو بلاغات واردة من المواطنين خلال فترة العيد، فضلاً عن التواجد الدائم لمفتشي التموين وشن حملات تموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من تشغيلها.