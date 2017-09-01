أصابتها أمها بحالة نفسية وضربت زوجها لهذا السبب.. 18 معلومة عن «بوسي»

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ورثت موهبة الغناء عن والدتها التي كانت تعمل في مجال إحياء الأفراح الشعبية، لذا لم تجد صعوبة في دخول المجال رغم البيئة الريفية التي تربت بها، وذلك أثر على حياتاه بشكل طبيعي كطفلة لم تبلغ بعد عامها الخامس عشر، حين بدأت العمل في الأفراح الشعبية، والتي كانت بوابتها لعالم الشهرة على يد مدير أعمال في شارع الهرم.



في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 18 معلومة عن المطربة الشعبية "بوسي".

1- اسمها الحقيقي "ياسمين محمد شعبان أمين"، ولكنها فضلت اسم "بوسي" منذ طفولتها، وأجبرت الجميع على ندائها به.

2- ولدت في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، يوم 1 سبتمبر 1986.

3- درست السياحة والفنادق، وتمنت دخول معهد الموسيقى لصقل موهبتها.

4- ظهرت عليها ملامح موهبة الغناء وهي بعمر الثالثة، وبدأت العمل كمطربة في الأفراح الشعبية وهي في الخامسة عشر من عمرها، تحت إشراف والدتها التي كانت تعمل مطربة شعبية أيضا.

5- انشغالها بالعمل في مرحلة الثانوية جعلها تنتسب إلى نظام دراسة المنازل، إذ كان يستحوذ العمل على معظم وقتها، وعن ذلك قالت في حوار تلفزيوني مع برنامج "بين اتنين"، على قناة المحور: "أنا معشتش حياتي زي باقي الأطفال وشقيت من صغري بس الحمد لله لولا كده مكانش زماني دلوقتي بوسي اللي الناس كلها تعرفها.

6- أثناء عملها بالأفراح الشعبية في مناطق الأرياف، عرض عليها أحد أعضاء فرقتها الذهاب إلى القاهرة، حيث ينتظرها مدير أعمال سيطور من شكلها ويضعها على طريق الشهرة.

7- انتقلت وهي في السادسة عشرة من عمرها إلى القاهرة، وقابلت مدير الأعمال وليد فطين، والذي تزوجها بعد شهر واحد من التعارف، وتولى إدارة أعمالها، وعنه قالت: "كان ليه فضل كبير فى نجاحي وشهرتي لأنه المنتج بتاعي في نفس الوقت".

8- أنجبت ابنها الوحيد "ياسين" الذي يبلغ من العمر 9 سنوات.

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9- بعد شهر واحد من الزواج عاد "فطين" إلى زوجته الأولى، على عكس الاتفاق المبرم بينه وبين "بوسي" قبل الزواج منها، وكان ذلك بداية الخلافات بينهما.

10- عرفت "بوسي" طريقها إلى الشهرة، وتصاعدت حدة الخلافات مع زوجها ومدير أعمالها، خاصة بعد اكتشافها زواجه من راقصة.

11- قالت إنها راقبت زوجها بعدما شكت في سلوكه معها، واستأجرت لذلك سائق "تاكسي"، وتمكنت في النهاية من معرفة مكانه وذهبت إلى شقته واقتحمت غرفة نومه مع زوجته الثانية، وانتهى الأمر بتطليق "فطين" لزوجته الثانية بعد إصرار "بوسي".

12- اكتشتف خيانة زوجها لها للمرة الثانية من خلال رسالة محمول وردته من راقصة كانت تقيم في شقة "بوسي" لفترة، وبسببها لقنت زوجها "علقة ساخنة" كما ضربت الراقصة، وفق ما أوضحت في برنامج "الحريم أسرار"، مع أمير كرارة.

13- انفصلت عن زوجها في عام 2015، بعد 8 سنوات زواج، ووصلت حدة الخلافات بينهما إلى المحاكم، لكن زوجها ظهر في مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني ليوضح أن زوجته تعمدت إهانته في وسائل الإعلام وأظهرته على غير صورته حتى تحصل على الطلاق.

14- تأثرت "بوسي" نفسيا برحيل والدتها في 2004، إثر إصابتها بجلطة نتيجة ارتفاع ضغطها، وبعد 3 أيام من دخولها المستشفى توفيت، ولم تكن تعلم بوسي بذلك، حيث استيقظت في شقتها لتجد أناسا يرتدون الملابس السوداء، وصوت قرآن، فعلمت أن والدتها توفيت ودخلت عليها الغرفة لتجدها ملفوفة بالكفن، وعن تلك اللحظة قالت وهي منهارة من البكاء: "أنا محستش إني اتكسرت ومبقاش ليا ضهر غير لما أمي ماتت.. أنا جاتلي حالة نفسية بسببها".

15- تجمعها علاقة قرابة بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذي كان يزور أهلها في بيتهم قبل مولدها، وهو الأمر الذي اعتبره البعض محض إشاعة لحصد الشهرة في بداية حياتها الفنية، لكنها أكدت ذلك في أكثر من برنامج تلفزيوني.

16- من عاداتها في الأفراح أن تقف على كرسي أثناء الغناء حتى لا تصطدم بالشباب وقت الرقص.

17- صنعت أغنية "أه يا دنيا" شهرتها، وجعلت من أجرها الأعلى بين نجمات الغناء الشعبي، خاصة بعد تشكيلها ثنائيا فنيا ناجحا مع المطرب الشعبي محمود الليثي في أغاني عديدة.

18- شاركت بالتمثيل في عدد من الأفلام مثل: "عش البلبل، تتح، عيال حريفة، عمر وسلوى، الحرب العالمية الثالثة، جوازة ميري".