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مسئول أوروبي: 57 ألف متشدد يعيشون في دول الاتحاد ويشكلون خطرا كبيرا

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مصراوي Masrawy

مسئول أوروبي: 57 ألف متشدد يعيشون في دول الاتحاد ويشكلون خطرا كبيرا

10:12 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

مسئول أوروبي: 57 ألف متشدد يعيشون في دول الاتحاد ويشكلون خطرا كبيرا

منسق الاتحاد الأوروبي جيليس دي كيرشوف

بروكسل- (أ ش أ):

حذر منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، جيليس دي كيرشوف من وجود 57 ألف متطرف يعيشون في الدول الأوروبية ويشكلون خطرا كبيرا على الأمن القومي.

ولفت دي كيرشوف - وفقا لقناة (سكاي نيوز) اليوم الجمعة - إلى أن قرابة 35 ألف متشدد يعيشون في بريطانيا، التي تسبق أي دولة أوروبية أخرى على هذا الصعيد، موضحا أن 3 آلاف ممن جرى ذكرهم، مدرجون ضمن "العناصر المقلقة" لدى المخابرات البريطانية، فيما يتم تتبع 500 بشكل دائم.

كما أوضح أن لدى فرنسا 17 ألف متطرف، فيما يقل الرقم بكثير في جارتها إسبانيا حيث يصل عددهم إلى 5 آلاف، أما بلجيكا التي سافر منها 500 إلى سوريا، لايزال بها ألفا متطرف.

وحذر المسؤول الأوروبي من احتمال شن تنظيم داعش الإرهابي هجوما إلكترونيا على محطات للطاقة النووية أو أنظمة للمراقبة الجوية في غضون 5 سنوات .. مضيفا أن تنظيم داعش قد يستعين بقراصنة روس ويدفع لهم المال، لأجل إرباك أنظمة حواسيب على قدر كبير من الحساسية.

وأكد دي كيرشوف على ضرورة تحديد العناصر الأكثر خطورة من المتطرفين، ثم تتبعهم بالمراقبة على مدار 24 ساعة، حتى لا يمروا إلى مرحلة الفعل.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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