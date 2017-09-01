50 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات عيد الأضحى في الوادي الجديد
50 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات عيد الأضحى في الوادي الجديد
10:02 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017
ارشيفية
الوادي الجديد - محمد الباريسي:
أعلن الدكتور محمود البيطار، مدير مرفق الإسعاف بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، الدفع بــ50 سيارة إسعاف مجهزة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث تم توزيع سيارات إسعاف ثابتة أمام المتنزهات والحدائق وسيارة متحركة على الطرق السريعة في جميع مراكز المحافظة الخمسة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.
ولفت البيطار، في بيان له، إلى الدفع بسيارات إسعاف مجهزة كمستشفيات ميدانية مزودة بأحدث الأجهزة، لإسعاف الحالات الطارئة والحوادث على الطرق بالوادي الجديد.
كما أشار إلى إلغاء الإجازات للعاملين طوال أيام العيد، مؤكدًا جاهزية المرفق للتعامل مع أي بلاغات أو أحداث طارئة.
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