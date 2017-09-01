بالصور.. إقبال متوسط على رأس البر في أول أيام عيد الأضحى

دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت مدينة رأس البر، إقبالا متوسطا من الوافدين من محافظات مختلفة صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك للاستمتاع بالطبيعة الساحرة والتنزه في الحدائق العامة في ظل تكثيف أمني خصوصًا على مداخل الشاطىء وبوابات المدينة، بينما استعدت المديريات الخدمية للاحتفالات ودفعت بـ 100 رجل إنقاذ لتأمين وسلامة الرواد، وتجهيز خمس عربات إسعاف وأربع خيم للأطفال التائهين.

وفي مدينة دمياط، احتفل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الإقليم، مع الأهالي وأدى صلاة عيد الأضحى في ميدان الساعة في حضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، وحث الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف، في خطبة العيد على الاقتداء بالنبي الكريم واستلهام العبرة من هذه المناسبة الكريمة لافتاً إلى أهمية إعلاء قيم التسامح ونشر المحبة وطاعة الوالدين مثلما فعل إسماعيل عليه السلام مع أبيه إبراهيم وكذا التزاور وصلة الرحم.

وتوافد المئات من المواطنين للاستمتاع بشاطىء مدينة دمياط الجديدة، تزامنًا مع وصول أتوبيسات رحلات اليوم الواحد من قرى ومدن المحافظات المجاورة.

وتفقد اللواء إيهاب خيرت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط عددًا من الخدمات الأمنية برأس البر مؤكدًا ضرورة أن تكون في حالة استنفار دائم ويقظة مستمرة ومواجهة أي خروج عن الشرعية أو إخلال بأمن واستقرار البلاد.

كما تابع تنفيذ الخطة الشاملة الموضوعة بالمديرية لتأمين تلك الاحتفالات ويشارك بها المراكز والأقسام وضباط وأفراد إدارة البحث الجنائى، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، والكلاب البوليسية وتأمين الطرق والمرور كما تم تعزيز المنطقة الحدودية فى مداخل ومخارج المحافظة، وزيادة أعداد الأقوال والتمركزات الأمنية بأنحاء المحافظة، للتصدي لكافة أنواع الخروج عن القانون، موجها تعليماته بحسن معاملة المواطنين على أكمل وجه.