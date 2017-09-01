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سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة1/9/2017بالأسواق

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سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة1/9/2017بالأسواق سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة1/9/2017بالأسواق

ارتفعت الحديد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، في البداية جاءت تلك الارتفاعات نتيجة الزيادات التي تم إقرارها على الرسوم الخاصة باستيراد الحديد، وللتخلص من تلك الزيادات التي من الممكن أن تتسبب في المزيد من الزيادات على الأسعار، قرر الكثير من التجار والمستوردين أن يوقفوا استيراد الحديد من الخارج، بعدها تراجع المعروض من الحديد بشكل كبير جدا ومرّ السوق بحالة نقص في المعروض من الحديد مما تسبب في ارتفاع أسعاره بشكل كبير جدا خلال التعاملات في السوق المحلية، وبالرغم من تلك الارتفاعات إلا أن قد شهد استقرَار خلال تعاملات اليوم خاصة بالمقارنة بالأسعار التي يشهدها الأسمنت، بينما جاء سعر طن حديد عز بأعلى سعر بينما جاء أقل سعر للحديد من قبل شركة ستيل والعشري.

سعر الحديد اليوم الجمعة

 
إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 11850 جنيه 11850 جنيه
حديد بشاي 11800 جنيه 11800 جنيه
حديد العتال 11750 جنيه 11750 جنيه
حديد عطيه 11750 جنيه 11750 جنيه
حديد سرحان 11650 جنيه 11500 جنيه
حديد المراكبي 10600 جنيه 11650 جنيه
حديد المصريين 1150 جنيه 11550 جنيه
حديد المعادي غير متاح 1150 جنيه
مصر الكومي 11550 جنيه 11550 جنيه
حديد العشري 11550 جنيه 11550 جنيه

اليوم الجمعة

أدى ارتفاع قيمة الضريبة المضافة على الأسمنت إلى ارتفاع أسعاره خلال التعاملات في السوق في مطلع الشهر الجاري، إلا أن تلك الارتفاعات قد استمرت حتى منتصف الأسبوع الماضي، ومنذ هذا الحين ولم تتغير أسعار الأسمنت خلال تعاملات السوق لا إلى الارتفاع أو الانخفاض، لربما يرجع هذا الاستقرار إلى الانخفاض الذي مرت به أسعار الدولار خلال تعاملات السوق في الأسبوع الماضي، و لكن يمكن القول بأن أسعار الأسمنت تشهد استقرَار خلال التعاملات اليوم على آخر سعر تم إقراره بعد آخر ارتفاع، ويمثل الأسمنت أهم المكونات التي تدخل في أعمال البناء لذا فإن الإطلاع على أسعار الأسمنت محل اهتمام من قبل الجميع في السوق، سواء التجار أو أصحاب المصانع أو العاملين في هذا المجال أو حتى المواطنين.

الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 800 جنيه
أسمنت النصر النصر 743 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 815 جنيه
الفهد الفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناء التعمير 740 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 768 جنيه
أسمنت حورس حورس 755 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 745 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 758 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 758 جنيه

المصدر : مصر 365

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