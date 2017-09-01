سعر الذهب اليوم الجمعة1 سبتمبر 2017 بالصاغة فى مصر

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.
بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|731 إلى 734
|عيار 22
|670 إلى 673
|عيار 21
|640 إلى 642
|عيار 18
|549 إلى 550
|عيار 14
|427 إلى 428
|عيار 12
|366 إلى 367
|الاونصة
|22,747 إلى 22,819
|الجنيه الذهب
|5,120 إلى 5,136
|الكيلو
|731,429 إلى 733,714
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads