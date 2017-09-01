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سعر الذهب اليوم الجمعة1 سبتمبر 2017 بالصاغة فى مصر

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سعر الذهب اليوم الجمعة1 سبتمبر 2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم الجمعة1 سبتمبر 2017 بالصاغة فى مصر

شهدت الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.
بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 731 إلى 734
عيار 22 670 إلى 673
عيار 21 640 إلى 642
عيار 18 549 إلى 550
عيار 14 427 إلى 428
عيار 12 366 إلى 367
الاونصة 22,747 إلى 22,819
الجنيه الذهب 5,120 إلى 5,136
الكيلو 731,429 إلى 733,714

 

المصدر : 365

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