سعر الذهب اليوم الجمعة1 سبتمبر 2017 بالصاغة فى مصر

شيماء مصطفى

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.

بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 731 إلى 734 عيار 22 670 إلى 673 عيار 21 640 إلى 642 عيار 18 549 إلى 550 عيار 14 427 إلى 428 عيار 12 366 إلى 367 الاونصة 22,747 إلى 22,819 الجنيه الذهب 5,120 إلى 5,136 الكيلو 731,429 إلى 733,714

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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