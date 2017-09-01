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بالصور.. احتفالية باسقاط آلاف البالونات وسحب على "معزة" يشعل الحماس بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. احتفالية باسقاط آلاف البالونات وسحب على "معزة" يشعل الحماس بالبحيرة

09:57 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

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بالصور- صلاة العيد بدون صوت في المرس أبي العباسي..ومواطنون: أفسدوا فرحتنا

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بالصور- صلاة العيد بدون صوت في المرس أبي العباسي..ومواطنون: أفسدوا

البحيرة – أحمد نصرة:

شهدت مدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الجمعة، العديد من المظاهر الاحتفالية في أول أيام عيد الأضحى المبارك، التي انطلقت في الشوارع والميادين بمجرد الانتهاء من الصلاة.

وفي مدينة دمنهور، نظمت جمعية "شكة دبوس" احتفالية، أسقطت فيها آلاف البالونات، فوق رؤوس المصلين من أعلى مسجد عطا، بالإضافة إلى توزيع الهدايا على الأطفال في العديد من الميادين الرئيسية.

ونظمت جمعية "صوت كفر الدوار" احتفالية فنية في ميدان الثورة، تضمنت مجموعة من المسابقات وتوزيع للجوائز على الفائزين، وأشعل سحب على "معزة" حماس المتواجدين.

وأنابت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، اللواء علاء عبدالفتاح لحضور صلاة عيد الأضحى بالساحة الرئيسية المخصصة داخل استاد مدينة دمنهور، وسط حشد من المواطنين والقيادات الشعبية والتنفيذية.

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