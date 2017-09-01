بالصور.. شرح شعائر صلاة العيد بلغة الإشارة في القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

قدمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، خدمة جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم في ساحات أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، من خلال قيام متخصصين في التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية، بشرح شعائر صلاة العيد، وخطبة عيد الأضحى، للمصلين من تلك الفئة، بتوجيهات من طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

وقدم محمود البحيري موجه الإعاقة السمعية بالمديرية، شرحًا لشعائر وخطبة العيد في الساحة الرئيسية بمسجد ناصر بمدينة بنها، للمعاقين سمعيًا بلغة الإشارة، بحضور اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، والعقيد أحمد الحديدي المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ محمود أبو حبسة وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة والقيادات الأمنية بالقليوبية.