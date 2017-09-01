بالصور.. شبيه " كوبر" يخطف الأنظار في صلاة العيد بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

وسط تواجد أعداد من المصلين في الساحة الرئيسية لصلاة عيد الأضحى المبارك، بمدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، خطف أحد المصلين، أنظار المواطنين، أثناء أدائهم صلاة العيد، لوجود تشابه كبير بينه، وبين "هيكتور كوبر" المدير الفني للمنتخب القومي لكرة القدم.

وعقب أداء المواطنين، لصلاة عيد الأضحى، بتلك الساحة، سارع عددا منهم، لالتقاط الصور التذكارية معه، وسط ترحاب شديد منه، حيث تبادلوا القفشات معه، وكانت تتعلق بإعلان كوبر الخاص بالفتة لإحدى شركات المحمول.

وأكد الدكتور سامى بدر، والذى يعمل بالبحوث الزراعية بكفر الشيخ، شبيه كوبر، في تصريحات لمصراوي، أنه الكثير من المواطنين، يجتمعون حوله خاصة في المواصلات العامة، في مكان غير محل إقامته، لاعتقادهم فعليا أنه "كوبر"، المدير الفني للمنتخب المصري، وتعرضه للعديد من المواقف.

وأشار إلى أنه في إحدى المرات استقل قطارا متجها لمحافظة القاهرة، وأثناء جلوسه بمقعده، ظل كثيرون يلقون نظراتهم عليه، ويتهامسون فيما بينهم، على أنه "كوبر"، وكان ينظر إليهم ويبادلهم الابتسامات، والتلويح بإشارات الترحيب، لدرجة أن ركاب عربة أخرى بالقطار تركوا أماكنهم، وسارعوا لالتقاط الصور التذكارية معه.

ولفت أيضا إلى أنه كان فى إحدى المواصلات العامة، حضر إليه أحد اللاعبين المنضمين لنادى شهير، والتقط معه صورة سيلفى، ونشرها عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أنه التقط هذه الصورة مع "كوبر"، بعد قرار ضمه للمنتخب المصري.

وأوضح أنه سعيد بذلك، ولا يستاء من هذه المواقف التي يتعرض لها، بسبب التشابه ببينه وبين المدير الفني للمنتخب، لأنه عندما يلتقى به الناس، لظنهم أنه "كوبر"، ويكتشفون أنه مصريا والتشابه كبير بينهما دائما يبادلهم القفشات.

يذكر أن شبيه "هيكتور كوبر"، المدير الفني لمنتخب مصر القومي، الدكتور سامى بدر، يقيم بمدينة دسوق، ومتزوج، ولديه ٥ أبناء، منهم شابين أحدهما ضابطا بالقوات المسلحة، والآخر حاصل على بكالوريوس هندسة، و ٣ فتيات الأولى طبيبة، والثانية صيدلانية، والثالثة طالبة بكلية الطب.