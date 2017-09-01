أخبار عاجلة

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

سيارة نقل تقتحم كافيتريا بعد نوم سائقها أثناء القيادة بالبحيرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سيارة نقل تقتحم كافيتريا بعد نوم سائقها أثناء القيادة بالبحيرة

09:52 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

  • عرض 2 صورة

    2017_9_1_9_51_29_834.jpg

  • عرض 2 صورة

    b403a16e9a.jpg

إعادة الألبوم

بالصور- صلاة العيد بدون صوت في المرس أبي العباسي..ومواطنون: أفسدوا فرحتنا

الألبوم التالى

بالصور- صلاة العيد بدون صوت في المرس أبي العباسي..ومواطنون: أفسدوا

البحيرة – أحمد نصرة:

كاد إهمال سائق أن يتسبب في كارثة، بعدما غلبه النعاس أثناء القيادة، لينحرف عن مساره على الطريق الصحراوي، ويقتحم إحدى الكافيتريات بمنطقة "الرست هاوس"، بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، دون إصابات بشرية.

ووفقًا لشهود عيان، فإن المظلة الحديدية الموجودة بمدخل الكافيتريا، لعبت دورًا كبيرًا في الحد من اندفاع السيارة وإيقافها، الأمر الذي حال دون وقوع كارثة كبيرة لوجود العديد من الرواد داخل المكان.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة 16 شخص في إنقلاب ميكروباص بنفق "ابو صالح" بصحراوي بني سويف

    أخبار

  • بعد التعرف عليها.. تسليم الجثة الأخيرة في حادث أتوبيس بني سويف لذويه

    أخبار

  • مصاب بحادث بني سويف: "حلم قضاء العيد مع أبنائي تحول لكابوس"

    أخبار

  • "صحة بني سويف": خروج 23 من مصابي حادث الطريق الصحراوي لتحسن حالتهم

    أخبار

إعلان

165a7298ef.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا