سيارة نقل تقتحم كافيتريا بعد نوم سائقها أثناء القيادة بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

كاد إهمال سائق أن يتسبب في كارثة، بعدما غلبه النعاس أثناء القيادة، لينحرف عن مساره على الطريق الصحراوي، ويقتحم إحدى الكافيتريات بمنطقة "الرست هاوس"، بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، دون إصابات بشرية.

ووفقًا لشهود عيان، فإن المظلة الحديدية الموجودة بمدخل الكافيتريا، لعبت دورًا كبيرًا في الحد من اندفاع السيارة وإيقافها، الأمر الذي حال دون وقوع كارثة كبيرة لوجود العديد من الرواد داخل المكان.