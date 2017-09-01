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بالصور- صلاة العيد بدون صوت في المرس أبي العباسي..ومواطنون: أفسدوا فرحتنا

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مصراوي Masrawy

بالصور- صلاة العيد بدون صوت في المرس أبي العباسي..ومواطنون: أفسدوا فرحتنا

09:37 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

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أهالي قنا يؤدون صلاة العيد بـ 104 ساحات وسط تعزيزات أمنية مكثفة

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أهالي قنا يؤدون صلاة العيد بـ 104 ساحات وسط تعزيزات أمنية مكثفة

الإسكندرية – محمد البدري و محمد عامر :

شهدت شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم الجمعة، حالة من الاستياء بين المصلين بساحة مسجد أبي العباس المرسي بالإسكندرية، إثر انقطاع مكبرات الصوت الخاصة به.

وأثار عطل مكبرات الصوت غضب الأهالي الذين اعتادوا أداء الصلاة في ساحة المسجد الذي يعد المقر الرئيسي لاستضافة قيادات المحافظة لصلاة العيد، محملين مسؤولي إدارة الأوقاف مسؤولية ما وصفوه بإفساد فرحتهم التي لا تتكرر سوى مرتين في العام.

وأرجع مواطنون سبب أعطال مكبرات الصوت، إلى عدم اهتمام الأوقاف والجهات التنفيذية بتجهيز ساحة "أبي العباس المرسي"، على صورتها المعتادة سنويا، لغياب القيادات التنفيذية بالمحافظة عن الحضور لإقامة شعائر صلاة العيد في المسجد، واهتمامهم بزيارة الرئيس عبد الفتاح للإسكندرية.

كان أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الأضحي المبارك، بمسجد محمد كريم، اليوم الجمعة، مقر قيادة القوات البحرية برأس التين فى محافظة الإسكندرية، بالتزامن مع غياب قيادات المحافظة عن آداء الصلاة في مسجد أبي العباس المرسي.

حضر الصلاة مع الرئيس السيسي عدد من كبار رجال الدولة، على رأسهم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والفريق صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين.

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