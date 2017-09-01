بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى المبارك ويشيد بدورهم في تطوير الحوار الديني

موسكو- (أ ش أ):

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين اليوم مسلمي روسيا بحلول عيد الأضحى المبارك، مشيدا بدور مسلمي البلاد في تطوير الحوار الديني والقومي المستمر في روسيا.

وقال الرئيس بوتين - في نص التهنئة المنشورة على الموقع الرسمي للكرملين، وأوردته قناة (روسيا اليوم) - "يحمل هذا العيد المبارك في معانيه، أسمى التقاليد العريقة المترسخة عبر القرون، والتي تذكر بالجذور الروحية العميقة، وتوارث التراحم عبر الأجيال".

وأضاف أن وحدة صف المسلمين في بلادنا، تمثل أساسا لتطوير الحوار الديني والقومي وحل القضايا الملحة على مسار تطور روسيا.

وأعرب بوتين عن تحول هذه الطاقة الخلاقة والجامعة إلى مشاريع تعليمية وتنويرية وثقافية يطلقها مسلمو روسيا خدمة للسلام والوفاق في المجتمع.