أخبار عاجلة

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى المبارك ويشيد بدورهم في تطوير الحوار الديني

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بوتين يهنئ مسلمي بعيد الأضحى المبارك ويشيد بدورهم في تطوير الحوار الديني

09:21 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى المبارك ويشيد بدورهم في تطوير الحوار الديني

بوتين

موسكو- (أ ش أ):

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين اليوم مسلمي روسيا بحلول عيد الأضحى المبارك، مشيدا بدور مسلمي البلاد في تطوير الحوار الديني والقومي المستمر في روسيا.

وقال الرئيس بوتين - في نص التهنئة المنشورة على الموقع الرسمي للكرملين، وأوردته قناة (روسيا اليوم) - "يحمل هذا العيد المبارك في معانيه، أسمى التقاليد العريقة المترسخة عبر القرون، والتي تذكر بالجذور الروحية العميقة، وتوارث التراحم عبر الأجيال".

وأضاف أن وحدة صف المسلمين في بلادنا، تمثل أساسا لتطوير الحوار الديني والقومي وحل القضايا الملحة على مسار تطور روسيا.

وأعرب بوتين عن تحول هذه الطاقة الخلاقة والجامعة إلى مشاريع تعليمية وتنويرية وثقافية يطلقها مسلمو روسيا خدمة للسلام والوفاق في المجتمع.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أكثر من مليوني حاج يرمون جمرة العقبة في مشعر منى

    أخبار

  • لافروف يعرب عن قلقه إزاء تصعيد التوترات مع الولايات المتحدة

    أخبار

  • الولايات المتحدة تطالب روسيا باغلاق قنصليتها في سان فرانسيسكو

    أخبار

  • روسيا تحتجز شخصين للاشتباه بالتخطيط لهجمات في موسكو

    أخبار

إعلان

d4979a2b95.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

وزير الآثار يبحث مع سفير روسيا إقامة معارض مؤقتة بمتاحف موسكو

وزير الآثار يبحث مع سفير روسيا إقامة معارض مؤقتة بمتاحف موسكو