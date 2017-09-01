غانا تواجه الكونغو في تصفيات المونديال

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يلتقى فى الثالثة والنصف عصر اليوم، الجمعة، منتخب غانا نظيره الكونغو برازافيل، بمدينة "كوماسي" الغانية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 فى روسيا.

ويدخل منتخب غانا مباراة اليوم تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، من أجل إحياء آماله فى التأهل للمونديال، لاسيما بعد الهزيمة غير المتوقعة التى تعرض لها منتخب مصر أمام أوغندا بهدف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس بالعاصمة الأوغندية "كمبالا".

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ويحتل منتخب غانا المركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة، خلف منتخب أوغندا "المتصدر" صاحب الـ 7 نقاط، ومنتخب مصر "الوصيف" صاحب الـ 6 نقاط.

وكان منتخب غانا تعادل مع أوغندا في الجولة الأولى، قبل أن يخسر أمام مصر بنتيجة 0 - 2 ضمن منافسات الجولة الثانية.