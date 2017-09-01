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كبدة بالردة على طريقة الشيف الشربيني

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مصراوي Masrawy

كبدة بالردة على طريقة الشيف الشربيني

09:01 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

كبدة بالردة على طريقة الشيف الشربيني

كبدة بالردة على طريقة الشيف الشربيني

إعداد- هاجر حاتم:

المقادير

كبدة شرائح

ملح

فلفل أسود

ثوم

كمون

ليمون

ردة

زيت

مرقة

لسان عصفور

صلصة طماطم

بصل مفروم

طريقة التحضير

في طاسة ضعي الزيت ثم ضيفي نصف كمية الثوم وشوحيها جيدا.

ثم ضيفي الكبدة وقلبيها ثم تبليها بالملح والفلفل والكمون والبابريكا ثم ضفي الفلفل الاحمر والاخضر.

قلبيهم جيدا واتركيها حوالي 3 دقائق ثم ضيفي الخل والليمون والثوم وقلبيهم وقدميها ساخنة.

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مصراوي Masrawy

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