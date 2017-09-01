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كيف يؤثر ترتيب الفراش وفتح الستائر على زيادة الوزن؟

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مصراوي Masrawy

كيف يؤثر ترتيب الفراش وفتح الستائر على زيادة الوزن؟

09:01 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

كيف يؤثر ترتيب الفراش وفتح الستائر على زيادة الوزن؟

كيف يؤثر ترتيب الفراش وفتح الستائر على زيادة الوزن

هل تلتزم بنظام غذائي صارم وبالرغم من ذلك يزيد وزنك؟ ثمة أخطاء نرتكبها حتى قبل أن نستيقظ بشكل تام ونبدأ يومنا. ترتيب السرير وعدد ساعات النوم من العوامل المؤثرة على زيادة الوزن.

يبذل الكثيرون جهدا كبيرا للحفاظ على النظام الغذائي الصارم والصحي بهدف الحفاظ على الوزن أو إنقاص الكيلوغرامات الزائدة، لكن هناك مجموعة من الأخطاء التي يقع فيها البعض حتى قبل أن يستقيظوا تماما.

النوم لفترة طويلة: قلة أوزيادة النوم من العوامل التي تلعب دورا كبيرا في زيادة الوزن، إذ أظهرت دراسات عديدة أن قلة النوم تؤدي لزيادة الوزن بسبب ارتفاع معل هورمون التوتر الذي يؤدي لزيادة الرغبة في الطعام. في الوقت نفسه أظهرت دراسة حديثة أن زيادة ساعات النوم ليلا، على 10 ساعات تؤدي لنفس النتيجة، وفقا لتقرير نشرته مجلة "فوكوس" الألمانية.

ترتيب الفراش: ربما يجد البعض صعوبة في فهم الارتباط بين ترتيب الفراش صباحا وبين فقدان الوزن، لكن دراسة أجرتها مؤسسة أبحاث النوم الأمريكية، أظهرت أن الأشخاص الذين يحرصون على ترتيب الفراش بعد الاستيفاظ، ينامون بشكل أفضل من غيرهم وهو أمر ينعكس بدوره على الوزن إذ أن النوم المنتظم من العناصر المضادة لزيادة الوزن.

عدم فتح الستائر والنوافذ: يكره البعض فتح النوافذ والستائر والتعرض للضوء بعد الاستيفاظ مباشرة، ووفقا لدراسة نشرها موقع "بلوس وون" العلمي، فإنه من الضروري التعرض لضوء الشمس أو على الأقل ضوء النهار بمجرد الاستيقاظ من النوم لأن هذا الأمر من شأنه تحفيز الأيض وحرق السعرات الحرارية.

التخلي عن وجبة الفطور: مهما كانت رغبتك في إنقاص وزنك، لا تحاول مطلقا التخلي عن وجبة الفطور..هذه هي النصيحة التي يؤكد عليها الخبراء، إذ أن هذا الأمر سيأتي بنتائج عكسية تماما. وينصح الخبراء بتناول وجبة فطور غنية بنحو 500 سعرة حرارية وتحتوي على الكربوهيدرات والبروتين والقليل من السكريات، لأن هذا يؤدي لتقليل الشعور بالجوع على مدار اليوم.

إهمال المياه: كأس الماء قبل وجبة الإفطار، تعد من أهم العادات التي تحفز الأيض وتنقي الجسم من السموم وتحسن من عملية الهضم.

هذا المحتوى من

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مصراوي Masrawy

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