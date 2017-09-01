أخبار عاجلة

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

أكثر من مليوني حاج يرمون جمرة العقبة في مشعر منى

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أكثر من مليوني حاج يرمون جمرة العقبة في مشعر منى

09:17 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

أكثر من مليوني حاج يرمون جمرة العقبة في مشعر منى

نسك رمي الجمرات

الرياض- (د ب أ):

بدأ أكثر من مليوني حاج منذ فجر اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى "جمرة العقبة" بسبع حصيات.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية (واس) اليوم أن "حركة ضيوف الرحمن شهدت انسيابية في التنقل من مواقع إقامتهم في منى وفق خطة التفويج المعدة لذلك".

وأضافت أن "حركة الحجاج شهدت تناسق في رميهم للجمرة دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات, مع توفر كل الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والنظافة والدفاع المدني إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه".

وأقبل الحجاج جماعات وأفراداً إلى مشعر منى راجلين وركباناً مع إشراقه صباح هذا اليوم العاشر من شهر ذي الحجة.

وفور وصول الحجاج إلى مشعر منى يشرعون برمي جمرة العقبة. وبعد أن يفرغ الحجاج من رمي جمرة العقبة يشرع لهم في هذا اليوم أعمال النحر حيث يبدأون بنحر هديهم, ثم بحلق رؤوسهم, ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.

بعد ذلك يستمر الحجاج في إكمال مناسكهم فيبقون أيام التشريق في منى يذكرون الله كثيرا ويشكرونه أن منّ عليهم بالحج, ويكملون رمي الجمرات الثلاث يبدأون بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى كل منها بسبع حصيات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تحتجز شخصين للاشتباه بالتخطيط لهجمات في موسكو

    أخبار

  • مكة: 400 ألف شخص يخالفون أنظمة الحج

    أخبار

  • حاكم دبي يفرج عن 543 سجينا من جنسيات مختلفة بمناسبة العيد

    أخبار

  • عشرات آلاف السوريين يعودون الى بلادهم من تركيا للاحتفال بعيد الاضحى

    أخبار

إعلان

e3d64f20cd.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال