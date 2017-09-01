بالصور.. "البلالين" و"سيلفي العيد" يزينان مسجد أبو بكر الصديق بشيراتون

تصوير - علاء أحمد

كتب - فريد إدوار

فرحة كبيرة ملأت وجوه المصلين، صباح اليوم الجمعة، بمسجد أبو بكر الصديق بمساكن شيراتون بالقاهرة، "البلونات" فوق رؤوسهم، و"الصورة السيلفي" في انتظار نظرة عيونهم إلى كاميرات الموبايل، بعدما رردت الشفاه "الله أكبر" بملء الثقة في الخالق.

البالونات المتسلسلة بألوانها المختلفة تشبه المواطنين الذين صلّوا صلاة عيد الأضحى المبارك في ساحات المساجد، يتراصون إلى جوار بعضهم في مشهد يبعث على الابتسام، والدعاء بالحفاظ على نعمة اجتماع الأهل والأحباب في المناسبات المبهجة دائما.