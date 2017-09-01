أهالي قنا يؤدون صلاة العيد بـ 104 ساحات وسط تعزيزات أمنية مكثفة

بالصور.. إقبال على شوادر الماشية لذبح الأضاحي في بورسعيد

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أدى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، واللواء علاء العياط، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، واللواء ايمن حلمي مدير المخابرات العامة للمنطقة الجنوبية واللواء حازم ابوالفتوح مدير الامن الوطني بقنا و العقيد وليد محمد المستشار العسكري وفضيلة الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الاوقاف ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية صلاة عيد الاضحي المبارك بمسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائى بحضور المئات من أبناء مدينة قنا.

فيما أدى الآلاف من أبناء محافظة قنا صلاة العيد فى 104 ساحات أعُدت لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الاضحي المبارك بكافة مراكز ومدن المحافظة حيث قامت مديرية الأوقاف بتوفير إمامًا وخطيبًا أساسيًا وأخر احتياطي لكل ساحة

وفي خطبة العيد تحدث الشيخ محمود قناوي وكيل مديرية الاوقاف حول فضل العيد في حياة المسلمين وأهمية أن يقوم جميع المسلمين بالتمسك بدينهم وتوحيد كلمتهم وأضاف أن قيم التضحية والعطاء تبرز في عيد الأضحى المبارك ، ودعا المصلين بالتمسك بالصبر والإخلاص في العمل والعبادة والحفاظ على آداب وسنن العيد وأهمها التوسع في العطاء للأهل والفقراء والأيتام والمحتاجين وزيارة الاقارب والتراحم ونبذ الخصومات والخلافات والإصلاح بين المتخاصمين.

وعقب الصلاة تبادل المحافظ التهنئة بعيد الأضحى المبارك مع ابناء المحافظة متمنيا من الله أن تحمل الأيام القادمة مزيدا من التقدم والرخاء لمصرنا الغالية، فيما أكد مدير الأمن على تكثيف التواجد الأمني لتأمين المواطنين أثناء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.​