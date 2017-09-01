بالصور.. إقبال على شوادر الماشية لذبح الأضاحي في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت شوادر الماشية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من المواطنين، لمشاهدة ذبح أضاحي عيد الأضحي المبارك.

وتسابق الأطفال على التقاط صور "سيلفي" مع الجزارين والأضاحي قبل وبعد ذبحها، في جو من المرح والبهجة، في الوقت الذي أذاع البعض عددا من الأغاني أمام محالهم من خلال "دي جي" احتفالا بالعيد.​

​​وشارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الألاف من أهالي المحافظة، صلاة عيد الأضحي المبارك، بالساحة المقابلة للمسجد الكبير في مدية بورفؤاد، يرافقه كل من: اللواء أمجد عبد الفتاح، مدير الأمن، والمهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام، الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، في ظل تواجد أمني مكثف لقوات الأمن بمحيط المسجد والشوارع المحيطة به ولرجال المرور بهدف تسيير الحركة المرورية لمواجهة التكدس والزحام.​