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بالصور.. الإسكندرية تكتسي بالأحمر وتخالف قرار منع الذبح في الشوارع

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مصراوي Masrawy

بالصور.. الإسكندرية تكتسي بالأحمر وتخالف قرار منع الذبح في الشوارع

09:03 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

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السوايسة يؤدون صلاة العيد في الساحات وإقبال محدود على

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السوايسة يؤدون صلاة العيد في الساحات وإقبال محدود على "الخالدين"

الإسكندرية – محمد البدري و محمد عامر:

بدأ مئات المواطنين بالإسكندرية ذبح أضاحي العيد، صباح اليوم الجمعة، في شوارع المحافظة، عقب الانتهاء من أداء صلاة عيد الأضحى، بالمخالفة لقرار محافظ الإسكندرية بمنع وتغريم الذبح خارج المجازر.

وانتشرت مشاهد الدماء في شوارع المحافظة، بعد أن واصل المواطنون عاداتهم بالذبح أمام المنازل وفي الطرقات وأمام محال الجزارة والسرادقات التابعة لها، فيما تجمع المئات من الشباب والأطفال لمشاهدة عملية الذبح وسط صيحات التهليل والتكبير احتفالا بالعيد.

وكان الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، قد أصدر قرارا بحظر الذبح خارج المجازر الحكومية المعتمدة وتوقيع غرامة مالية فورية على المخالفين، وغلق محلات الجزارة المخالفة لذلك.

ونص القرار على حظر محلات الجزارة الذبح خارج المجازر الحكومية، ويتم تحصيل غرامة فورية قدرها ٢٠٠٠ جنيه وغلق المحل لمدة شهر على من يخالف القرار عن طريق لجنة من الطب البيطري والحي التابع له المحل.

وحدد القرار الصادر من المحافظ إجراء معاينة مشتركة من الطب البيطري والحي المختص لفتح المحل مرة أخرى، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويتم غلق المحل لمدة ٦ أشهر .

ووفقا لقرار المحافظ يُمنع المواطنين من الذبح في الشوارع وخارج المجازر المعتمدة وفي حالة المخالفة يتم توقيع غرامة مالية تصل إلى ١٠٠٠ جنيه، فضلا عن عدم إعطاء الحى لتصاريح بإقامة الشوادر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطب البيطري تفيد إستيفاء الشروط الصحية والبيئية.​

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مصراوي Masrawy

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