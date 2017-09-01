السوايسة يؤدون صلاة العيد في الساحات وإقبال محدود على "الخالدين"

السويس - حسام الدين أحمد:

أدى مئات الآلاف في السويس صلاة عيد الأضحى المبارك في الساحات المكشوفة، وعددها 63 ساحة بمختلف أحياء السويس، وسط مظاهر احتفالية وتواجد أمني ملحوظ من قوات الشرطة وانتشار لسيارات الإسعاف.

وشهدت ساحات ملعب سليم الحي وأول السور بالأربعين، توافد أعداد كبيرة من المواطنين، وكذلك ساحات حي عتاقة خاصة ساحتي مسجدي السراج، وعلى الكبير، ولاحظ المصلون زيادة في أعداد الوافدين على الساحتين مقارنة بالأعداد التي كانت تُقبل على الصلاة بالساحتين في الأعياد الماضية.

بينما شهدت ساحة الخالدين بحي فيصل، توافد أعداد كبيرة، وسط تواجد أمني مكثف، حيث حرص اللواء أحمد حامد والقيادات التنفيذية على أداء الصلاة بالساحة.

أما ساحة الخالدين المواجهة لديوان عام المحافظة، والتي تعتبر الأكبر من حيث المساحة والأقدم، فلم تشهد إقبالا كالذي تشهده كل عام.

وفي المقابل، شهدت ساحة مسجد بدر وأبو بكر الصديق، والنبي موسى زيادة في عدد المصلين، الذين فضلوا الصلاة بالقرب من منازلهم وتعجيل ذبح الاضاحي، إلا أن ذلك لم يمنع المتطوعين في الجمعيات الخيرية، من تقديم ألعاب رسوم الوجوه، وتوزيع الحلوى، والبلالين.​