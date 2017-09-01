"بالونات" تتساقط من فوق أسطح المنازل احتفالا بالعيد في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ألقى مواطنون بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، مئات البالونات من فوق أسطح المنازل بمحيط مسجد مدينة بورفؤاد الكبير، احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

وتسابق الأطفال على التقاط البالونات الهابطة عليهم من فوق أسطح المنازل وسط أجواء من الفرحة والمرح، في الوقت الذي شهدت شوارع المدينة الساحلية تواجد مكثف لبائعي "البالونات والطراطير"، وألعاب الأطفال.

​​وشارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الألاف من أهالي المحافظة، صلاة عيد الأضحي المبارك، بالساحة المقابلة للمسجد الكبير في مدية بورفؤاد، يرافقه كل من: اللواء أمجد عبد الفتاح، مدير الأمن، والمهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام، الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، في ظل تواجد أمني مكثف لقوات الأمن بمحيط المسجد والشوارع المحيطة به ولرجال المرور بهدف تسيير الحركة المرورية لمواجهة التكدس والزحام.​