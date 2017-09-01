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أهالي المنوفية يؤدون صلاة عيد الأضحى في 368 ساحة

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مصراوي Masrawy

أهالي المنوفية يؤدون صلاة عيد الأضحى في 368 ساحة

08:08 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

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بالصور.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بالشرقية

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بالصور.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بالشرقية

المنوفية - مروة فاضل:

أدى الآلاف من أهالي محافظة المنوفية، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الأضحى المبارك في 368 ساحة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

توافد السيدات والأطفال والكبار على الساحات لأداء الصلاة، وشهدت الساحات تواجدا أمنيا، وكذلك سيارات الإسعاف، خوفا من حدوث أي مشاكل خلال أداء الصلاة.

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