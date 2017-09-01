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طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة

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طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

القاهرة 25 34 

الإسكندرية 26 29

مطروح 23 29 

بورسعيد 24 30 

دمياط 23 30 

الإسماعيلية 23 35 

السويس 23 35 

العريش 24 32 

الغردقة 27 36 

شرم الشيخ 27 36 

رفح 23 31 

كاترين 20 28 

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سيوة 20 33

المنيا 24 35 

الفيوم 23 35 

أبو سمبل 26 40 

وسط الدلتا 25 34 

أسيوط 25 36 

سوهاج 25 37 

الأقصر 26 40 

أسوان 27 41 

شلاتين 27 37 

حلايب 29 34 

الوادي الجديد 25 38 

قنا 26 39

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