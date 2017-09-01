البابا تواضروس يرأس قداسا في الكنيسة المصرية بسيدني

القاهرة - أ ش أ

رأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، قداسا بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبو سيفين في مدينة سيدني الأسترالية.

كما أزاح البابا تواضروس الستار عن نقل حجارة من أول كنيسة في أستراليا والتي كانت تحمل اسم العذراء ومارمينا، واستخدامها في بناء كاتدرائية العذراء ومارمينا التابعة لإيبارشية سيدني.

وكان قداسة البابا قد قام أمس بوضع حجر الأساس لمشروع كنيسة السيدة العذراء والقديسين قزمان ودميان بكيلفيل بسيدني، كما أبرم اتفاقية تعاون بين كلية القديس كيرلس اللاهوتية التابعة لإيبارشية سيدني وجامعة ماكوري هناك.