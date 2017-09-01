الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد محمد كريم بالإسكندرية

الإسكندرية - أ ش أ

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد محمد كريم بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين فى محافظة الإسكندرية.

حضر الصلاة مع الرئيس السيسي عدد من كبار رجال الدولة، على رأسهم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والفريق صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، خلال خطبة عيد الأضحى المبارك، أن الحج فريضة معظمة تغرس في نفوس العباد أخلاقا عالية، مشيرا إلى أنه من أهم القيم التي تغرس في نفوس البشر هي أن الإنسان إذا وقف في مناسك الحج ورأى ألوفا مؤلفة من البشر بمختلف ألوانها، فإن ذلك يغرس في نفسه سعة الصدر.

وأضاف أنه من أهم القيم أيضا هي الأمان، وقد أبرز الله قيمة الأمان وربطه بالحج أن يرحم بعضهم بعضا، فقد قال الله في كتابه "ربي اجعل هذا البلد آمنا"، وقوله تعالى "فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا" وقوله تعالى أيضا "لتدخلن البيت الحرام إن شاء الله آمنين".