بالصور.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

أدى الآلاف من أهالي مدن ومراكز محافظة الشرقية، اليوم الجمعة، صلاة عيد الأضحى، بعدد كبير من الساحات، وسط أجواء من الفرحة والسعادة.

وشهدت صلاة العيد هذا العام، اصطحاب الأباء لأطفالهم بالبالونات والزي الجديد، للمشاركة في أداء الصلاة، وسط حضور كثيف بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

كان اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، أصدر قرارًا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وأخرى فرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات؛ لمتابعة طواريء احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وشدد المحافظ، على أنه تم إلغاء كافة الإجازات لجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة، مشددًا على تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمكاتبهم خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.