الشرطة توزع "الحلوى والألعاب" على أطفال بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وزعت مديرية أمن بورسعيد بالتعاون مع إدارة المرور، اليوم الجمعة، الحلوى والألعاب على الأطفال بمحيط الساحات الثمانية لصلاة عيد الأضحي المبارك.

والتقط الأطفال الصور التذكارية مع رجال المرور، موجهين لهم الشكر على تلك اللفتة الطيبة، في الوقت الذي وزع أيضًا عدد من رجال المرور الحلوى على المواطنين، خاصة كبار السن.

​​وشارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الآلاف من أهالي المحافظة، صلاة عيد الأضحي المبارك، بالساحة المقابلة للمسجد الكبير في مدية بورفؤاد، يرافقه كل من: اللواء أمجد عبد الفتاح، مدير الأمن، والمهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام، الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، في ظل تواجد أمني مكثف لقوات الأمن بمحيط المسجد والشوارع المحيطة به ولرجال المرور بهدف تسيير الحركة المرورية لمواجهة التكدس والزحام.​