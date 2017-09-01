أخبار عاجلة

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

الشرطة توزع "الحلوى والألعاب" على أطفال بورسعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الشرطة توزع "الحلوى والألعاب" على أطفال بورسعيد

07:55 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

شرطة بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وزعت مديرية أمن بورسعيد بالتعاون مع إدارة المرور، اليوم الجمعة، الحلوى والألعاب على الأطفال بمحيط الساحات الثمانية لصلاة عيد الأضحي المبارك.

والتقط الأطفال الصور التذكارية مع رجال المرور، موجهين لهم الشكر على تلك اللفتة الطيبة، في الوقت الذي وزع أيضًا عدد من رجال المرور الحلوى على المواطنين، خاصة كبار السن.

​​وشارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الآلاف من أهالي المحافظة، صلاة عيد الأضحي المبارك، بالساحة المقابلة للمسجد الكبير في مدية بورفؤاد، يرافقه كل من: اللواء أمجد عبد الفتاح، مدير الأمن، والمهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام، الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، في ظل تواجد أمني مكثف لقوات الأمن بمحيط المسجد والشوارع المحيطة به ولرجال المرور بهدف تسيير الحركة المرورية لمواجهة التكدس والزحام.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أهالي المنوفية يؤدون صلاة عيد الأضحى في 368 ساحة

    أخبار

  • بالصور.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بالشرقية

    أخبار

  • الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بكفر الشيخ

    أخبار

  • بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك الآلاف صلاة عيد الأضحى

    أخبار

إعلان

a92d37b2db.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا