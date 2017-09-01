الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أدى الآلاف من أهالى محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، صلاة عيد الأضحى المبارك، فى 339 ساحة خلاء، حددتها مديرية الأوقاف، على مستوى مدن مراكز المحافظة، وسط احتياطات أمنية مشددة، والتزام كامل من المصلين، والمترددين على هذه الساحات.

تقدم المصلون بساحة الخلاء الرئيسية باستاد كفرالشيخ الرياضى، اللواء أحمد صالح مدير أمن كفرالشيخ، والمهندس راضى أمين، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، العميد سامح الطنوبى المستشار العسكرى للمحافظة، وعددا من القيادات التنفيذية، والشعبية، والأمنية بمحافظة كفر الشيخ.

وأم المصلين الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف، فيما غاب عن هذه الصلاة المحافظ اللواء السيد نصر، نظراً لتواجده فى الأراضى المقدسة، لأدائه فريضة الحج، كما القى وكيل وزارة الأوقاف، خطبة صلاة العيد، والتى دارت عن الفداء والتضحية ذاكراً منها واقعة الفداء الشهيرة لسيدنا إبراهيم ونجله إسماعيل عليهما السلام.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، خلال القاءه خطبة صلاة عيد الأضحى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أمته، باستغلالهم ايام عيد الأضحى، فى عمل الخيرات، وإنهاء التخاصم، وتحقيق السلام فيما بينهم، والأبتعاد عن الفتن، والمعصية، كما نهى عن مقاطعة صلة الأرحام، خلال هذه الأيام، ودعا بتواصلها.

كما تقدم رؤوساء المراكز والمدن المصلين فى ساحات الخلاء المخصصة بكل مركز ومدينة، والقى كل خطيب خطبة صلاة العيد، والتى لم يخرج مضمونها، عن ما القاه وكيل وزارة الأوقاف، فى الساحة الرئيسية باستاد كفر الشيخ، وحرص المصلون بتلك الساحات على التصافح، وتقديم التهاني لبعضهم البعض بمناسبة عيد الأضحى.