«بلالين الفرحة وحلويات الشرطة».. الملايين يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمحافظات

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إعداد: شيماء رشاد - محمد حفيظ - محمد العمدة - إسلام عبد الخالق - عمرو الشامي - هيثم بطاح - طاهر الحساني - هدير عصام

أدى ملايين المواطنين بمختلف محافظات مصر، صباح اليوم الجمعة صلاة عيد الأضحى بالساحات المخصصة، وسط أجواء احتفالية، وتبادل التهاني.

في محافظة بور سعيد، أدى الآلاف صلاة العيد بالساحات المخصصة، ووزعت مديرية أمن بورسعيد بالتعاون مع إدارة المرور، الحلوي والألعاب علي الأطفال بمحيط الساحات الثمانية لصلاة عيد الأضحي المبارك.

وفي بني سويف، أدى الآلاف من أهالي المحافظة صلاة عيد الأضحى المبارك، في 125 ساحة تم تخصيصها من مديرية الأوقاف بالمحافظة، على مستوى قرى ومدن بني سويف، وسط حالة من الفرحة ابتهاجا بالعيد، والاستماع لخطبة العيد، التي تحدث خلالها الأئمة عن فرحة العيد وسننه، والتقارب بين المسلمين.

وشهدت ساحات الصلاة تكثيفا أمنيا من قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، تحت إشراف اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف.

وفي مطروح، أدى الآلاف من أهالي مدينة مرسى مطروح، صلاة العيد بساحة زاهر جلال بوسط المدينة، وسط تكثيفات أمنية مشددة، وحرص الأهالي على الحضور للساحات المقررة مرددين تكبيرات العيد، واصطحب البعض منهم أبنائهم للصلاة، وذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة بساحات الصلاة والشوارع الجانبية بالمدينة.

وفي الشرقية، أدى الآلاف صلاة العيد بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وسط أجواء من الفرحة والسعادة، وحرص عدد كبير من الآباء والأمهات على اصطحاب أطفالهم إلى الصلاة، فيما شهدت الأماكن المحيطة بالعديد من ساحات الصلاة تواجد بائعي البالونات وألعاب الأطفال.

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وفي كفر الشيخ، أدى الآلاف من أهالي المحافظة صلاة العيد، في 329 ساحة منتشرة بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، وفاموا بالتكبير والتهليل، واختفت أي فعاليات سياسية بساحات الصلاة المنتشرة بالمحافظة، سواء للسلفيين والإخوان والقوى السياسية الأخرى، وسط تواجد أمني مكثف.

وفي القليوبية، أدى الآلاف من أهالي المحافظة صلاة العيد في مختلف الساحات االخاصة بمديرية الأوقاف، والتي بلغ عددها 358 ساحة، وتناول خطيب مسجد ناصر بمدينة بنها في الخطبة ضوابط وآداب العيد والتي تدعو للتسامح ونبذ العنف والخلافات مع التحذير من الإسراف والتبذير ومظاهر الفرح وضوابطه في العيد وأهمية العطف على الفقراء في العيد وأحكام ذلك في الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

وفي الأقصر، شهدت ساحة ميدان أبو الحجاج أمام معبد الأقصر، قيام الآلاف من أبناء المحافظة، بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، في الميدان الذي يضم أشهر الساحات بين 46 ساحة على مستوى المحافظة.

وشهدت سماء الأقصر، تحليق عدد من البالونات الطائرة التي تحمل مجموعات من السياح، تزامنًا مع أوقات الصلاة، حيث قام ركابها بالتفاعل مع الأهالي والتقاط الصور لهم من على بعد مئات الأمتار في الجو.

وفي الإسكندرية، أدى الآلاف من المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك، في ساحة مسجد الغفران، بمنطقة البيطاش بحي العجمي، وحرص الأهالي الذين توافدوا على المسجد للصلاة من مختلف أنحاء حي العجمي ومناطق غرب الإسكندرية على اصطحاب أبنائهم للصلاة بالمسجد في جو تملئه البهجة والسعادة. وعقب انتهاء الصلاة بدأوا في شراء الهدايا ولعب الأطفال والبلونات من الباعة المتواجدين بساحة المسجد، لإضفاء حالة من السعادة على نفوس أطفالهم.