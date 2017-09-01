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السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحي بمقر القوات البحرية في الإسكندرية

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السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحي بمقر القوات البحرية في الإسكندرية السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحي بمقر القوات البحرية في الإسكندرية

التحرير

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أدى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد محمد كريم بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين فى محافظة الإسكندرية.

ورافق الرئيس خلال صلاة العيد، كبار رجال الدولة على رأسهم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والفريق صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة، ومحافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

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وقال الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال خطبة صلاة العيد، إن الحج فريضة معظمة تغرس فى نفوس العباد آداب رفيعة وأخلاق عالية،

 

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التحرير

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