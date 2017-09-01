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بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك الآلاف صلاة عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك الآلاف صلاة عيد الأضحى

06:21 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك الآلاف صلاة عيد الأضحى

بورسعيد 3

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، الآلاف من أهالي مدينة بورفؤاد، صلاة عيد الأضحى المبارك، في الساحة المقابلة للمسجد الكبير في بورفؤاد.

وأدى صلاة العيد بصحبة المحافظ، اللواء أمجد عبد الفتاح، مدير الأمن، والمهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام، الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، في ظل تواجد أمني مكثف لقوات الأمن بمحيط الساحة والشوارع المحيطة بها ولرجال المرور بهدف تسيير الحركة المرورية لمواجهة التكدس والزحام.

وكان الدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف، أعلن تخصيص 8 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وهي أمام مساجد:"الكبير بمدينة بورفؤاد، الرزاق بحى الزهور، الصفوة بحى الضواحى، الحرمين بمنطقة التصنيع، التوحيد بمنطقة 6 أكتوبر بحى المناخ، والسيدة زينب بمنطقة بنك الإسكان، وأرض ملعب نادى الشبان المسلمين، بالإضافة إلى الساحة الرئيسية بأرض المعمورة فى شارع طرح البحر بحى الشرق.

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