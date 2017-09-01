بالصور.. آلاف يتوافدون على ساحات صلاة عيد الأضحى بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

توافد آلاف المصلين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على ساحات صلاة عيد الأضحى المنتشرة على مستوى المحافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحرص معظم المصلين على ارتداء الجلباب واصطحاب أبنائهم معهم أثناء الذهاب إلى الصلاة وسط جو مليء بالبهجة والسرور، فيما تمت إقامة مصلى للسيدات خلف كل ساحة ومسجد.

يذكر أن محافظة الوادي الجديد، كانت قد أعلنت في وقت سابق تجهيزها، 55 ساحة خلاء، وحوالي 400 مسجد حكومي لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى مراكز المحافظة الخمسة.