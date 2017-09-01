بالصور.. تواجد أمني مكثف بمحيط ساحات صلاة العيد في بورسعيد
بالصور.. تواجد أمني مكثف بمحيط ساحات صلاة العيد في بورسعيد
05:55 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017
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أوقاف الإسكندرية تزيل لافتات تابعة للدعوة السلفية وتسيطر على ساحات
بورسعيد - طارق الرفاعي:
كثفت مديرية أمن محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، من تواجدها بمحيط الساحات الثمانية لصلاة عيد الأضحي المبارك.
وتواجدت قوات الأمن بمحيط ساحات الصلاة، خاصة رجال المرور بهدف تسيير الحركة المرورية لمواجهة التكدس والزحام.
وأعلن الدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف، تخصيص 8 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وهي أمام مساجد "الكبير بمدينة بورفؤاد، الرزاق بحي الزهور، الصفوة بحي الضواحي، الحرمين بمنطقة التصنيع، التوحيد بمنطقة 6 أكتوبر بحي المناخ، والسيدة زينب بمنطقة بنك الإسكان، وأرض ملعب نادى الشبان المسلمين"، بالإضافة إلى الساحة الرئيسية بأرض المعمورة فى شارع طرح البحر بحي الشرق.
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