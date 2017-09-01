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«أوقاف الإسكندرية» تزيل لافتات للدعوة السلفية وتسيطر على ساحتها لصلاة العيد

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«أوقاف الإسكندرية» تزيل لافتات للدعوة السلفية وتسيطر على ساحتها لصلاة العيد «أوقاف الإسكندرية» تزيل لافتات للدعوة السلفية وتسيطر على ساحتها لصلاة العيد

التحرير

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أزالت مديرية أوقاف الإسكندرية، لافتات دعاية تابعة للدعوة السلفية بالقرب من ساحة مسجد الحمد بخورشيد، كما سيطرت على ساحة بالعامرية تدعو المواطنين إلى أداء صلاة عيد الاضحى المبارك.

وقال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، في بيان اليوم، إن غرفة العمليات المتنقلة بأوقاف الإسكندرية، رصدت لافتات تابعة للدعوة السلفية تدعو المواطنين إلى أداء صلاة العيد في ساحة قرب مسجد الحمد بخورشيد، وتم إزالة اللافتات وسيطرت الأوقاف على الساحة، وتم التنبيه على الجميع بعدم تعليق أي لافتات.

كما تم السيطرة علي ساحة تابعة للسلفيين بالعامرية شارع مخزن الزيت، وهي غير مرخصة، وتم تكليف الشيخ إمام سعيد مبروك بالخطبة فيها، كما تم إزالة لافته تابعة لإحدى الجمعيات من الساحة القبانية، و بالمرور على ساحات عيد الأضحى وجد ساحة مستحدثة بمنطقة بهيج بجوارالمستشفى الجديدة، وعلى الفور تم إرسال "إمام" من إدارة الأوقاف لصلاة العيد بالساحة. 

وأوضح "العجمي"، أن أعضاء غرفة العمليات المتنقلة بأوقاف الإسكندرية، يجوبون الشوارع والميادين على مدى ـ24 ساعة، حتى الانتهاء من صلاة عيد الاضحى، لرصد أي مخالفات بإنشاء ساحات صلاة العيد مخالفة للساحات المخصصة من قبل مديرية الأوقاف، وكذلك رصد حدوث أي خروقات كدعاية لتيارات أو جماعات أو لتوظيف الصلاة سياسيًا، ورفعها لغرفة العمليات الرئيسية لاتخاذ الإجراءات القانونية فورًا.

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وشدد وكيل وزارة الأوقاف، على الأئمة ومديري الإدارات بمنع أي إمام غير أزهري من الخطابة أو اعتلاء المساجد في صلاة العيد، كما تم التنبيه على جميع الأئمة بعدم تناول أي أمور سياسية أو حزبية خلال خطبة العيد.

إزالة لافتات للدعوة السلفية بالإسكندريةإزالة لافتات للدعوة السلفية بالإسكندريةإزالة لافتات للدعوة السلفية بالإسكندرية

 

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