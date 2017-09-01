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ضبط "العجوز" لحيازته 40 كيلو "بانجو" بدمياط

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مصراوي Masrawy

ضبط "العجوز" لحيازته 40 كيلو "بانجو" بدمياط

05:21 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

دمياط - محمد إبراهيم

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة دمياط القبض على عاطل بحوزته 40 كيلو جرام من "البانجو"، اليوم الجمعة، وتبين أنه هارب من تنفيذ حكم قضائي بالحبس عامين.

المضبوط "ح.أ"، شهير بـ"العجوز"، 38 عامًا، عاطل، ويقيم في الشعراء والسابق اتهامه في قضية سلاح ناري بدون ترخيص وبحوزته 15 لفافة كبيرة الحجم بداخلها نبات "البانجو" المخدر وزنت جميعها حوالي (40) كيلو جرام.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15997 جنايات مركز شرطة لسنة 2017 للعرض على النيابة العامة.

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