أوقاف الإسكندرية تزيل لافتات تابعة للدعوة السلفية وتسيطر على ساحات الصلاة

الإسكندرية - محمد عامر:

أزالت مديرية أوقاف الإسكندرية، لافتات تابعة للدعوة السلفية، بالقرب من ساحة مسجد الحمد بخورشيد، وسيطرت على ساحة بالعامرية تدعو المواطنين إلى أداء صلاة عيد الأضحى.

وقال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، في بيان اليوم الجمعة، رصدت غرفة العمليات المتنقلة بأوقاف الإسكندرية، وجود لافتات تابعة للدعوة السلفية تدعو المواطنين إلى أداء صلاة العيد في ساحة قرب مسجد الحمد بخورشيد، وتم إزالة اللافتات وسيطرت الأوقاف على الساحة وتم التنبيه على الجميع بعدم تعليق أي لافتات.

كما تم السيطرة علي ساحة تابعة للسلفين بالعامرية شارع مخزن الزيت وهي غير مرخصة وتم تكليف الشيخ ،مام سعيد مبروك بالخطبة فيها، كما تم إزالة لافته تابعة لإحدى الجمعيات من الساحة القبانية، وبالمرور على ساحات عيد الأضحى وجد ساحة مستحدثة بمنطقة بهيج بجوارالمستشفى الجديدة وعلى الفور تم إرسال أمام من الإدارة لصلاة العيد بالساحة.

وأوضح "العجمي"، أن أعضاء غرفة العمليات المتنقلة بأوقاف الإسكندرية يجوبون الشوارع والميادين على مدى الـ24 ساعة حتى الانتهاء من صلاة عيد الاضحى، لرصد أي مخالفات بإنشاء ساحات صلاة العيد مخالفة للساحات المخصصة من قبل مديرية الأوقاف، وكذلك رصد حدوث أية خروقات كدعاية لتيارات أو جماعات أو لتوظيف الصلاة سياسيًا ورفعها لغرفة العمليات الرئيسية لاتخاذ الإجراءات القانونية فورًا.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف، على الأئمة ومديري الإدارات بمنع أي إمام غير أزهري من الخطابة أو اعتلاء المساجد في صلاة العيد كما تم التنبيه على جميع الأئمة بعدم تناول أي أمور سياسية أو حزبية خلال خطبة العيد.