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بالصور.. تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى بكفر الشيخ

04:33 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

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وفد كنسي يزور رئيس مركز أبنوب لتقديم التهنئة بالعيد (صور)

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وفد كنسي يزور رئيس مركز أبنوب لتقديم التهنئة بالعيد (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

بدأت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، تجهيز، الساحات المخصصة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، لاستقبال المصلين فيها، وسط متابعة من رؤساء الوحدات التابعة لها، ومركز العمليات، وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

وأوضح سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشخ، أن عدد ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك، تبلغ 339 ساحة، فى جميع المدن، والمراكز، والقرى، مع اختيار خطيب أساسى، وآخر احتياطي من الأئمة، من المرخص لهم، لكل ساحة صلاة، موضحًا أن جميع ساحات صلاة العيد المعلنة، تخضع لأشراف كامل من مديرية الأوقاف بكفر الشيخ.

ووجه الفقي مديرى الإدارات الفرعية التابعة للمديرية، بمنع اعتلاء غير الأزهريين للمنابر، لإلقاء خطبة العيد، فى الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى، وكذا فى المساجد، على مستوى مدن ومراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية، ضد أى خروقات تحدث، أو من يفتعلها، بشأن هذا الأمر، كما كلفهم بموافاته بتقرير رسمى عقب الأنتهاء من صلاة العيد.

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