بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 4 في حادث تصادم سيارتين بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 4 آخرون، صباح اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارتين بمركز الخارجة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادي الجديد بلاغا يفيد وصول جثتين، وإصابة آخرين في حادث تصادم جنوب مدينة الخارجة.

تبين اصطدام سيارة ربع نقل تابعة لمصلحة الري، وأخرى ملاكي، جنوب مدبنة الخارجة، بمنطقة البارامودي بطريق الخارجة باريس.

أسفر الحادث عن مصرع عمرو محمد أبو الحسن طالب، ومقيم بالخارجة، ومحمد جمعة مأمون دياب، موظف بالري ومقيم بحي المتحف بالخارجة، وإصابة كل من محمد علي سيد أحمد موظف بالري ومقيم بقرية الجزائر بالخارجة، محمد أحمد أبو الحسن طالب ومقيم بحي المروة بالخارجة، محمد عبد الهادي عزقل موظف بالري ومقيم حي خلف المتحف بالخارجة، عوض عبد الحكم جداوي موظف بالري ومقيم حي الاقتصادي بالخارجة، وجمعيهم مصابون بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث.