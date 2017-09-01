أخبار عاجلة

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 4 في حادث تصادم سيارتين بالوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 4 في حادث تصادم سيارتين بالوادي الجديد

03:32 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 4 في حادث تصادم سيارتين بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 4 آخرون، صباح اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارتين بمركز الخارجة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادي الجديد بلاغا يفيد وصول جثتين، وإصابة آخرين في حادث تصادم جنوب مدينة الخارجة.

تبين اصطدام سيارة ربع نقل تابعة لمصلحة الري، وأخرى ملاكي، جنوب مدبنة الخارجة، بمنطقة البارامودي بطريق الخارجة باريس.

أسفر الحادث عن مصرع عمرو محمد أبو الحسن طالب، ومقيم بالخارجة، ومحمد جمعة مأمون دياب، موظف بالري ومقيم بحي المتحف بالخارجة، وإصابة كل من محمد علي سيد أحمد موظف بالري ومقيم بقرية الجزائر بالخارجة، محمد أحمد أبو الحسن طالب ومقيم بحي المروة بالخارجة، محمد عبد الهادي عزقل موظف بالري ومقيم حي خلف المتحف بالخارجة، عوض عبد الحكم جداوي موظف بالري ومقيم حي الاقتصادي بالخارجة، وجمعيهم مصابون بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • في ليلة العيد.. حملة مرورية لضبط الدرجات غير المرخصة بالسويس

    أخبار

  • السيطرة على حريق شب فى مصنع لتدوير الأقطان بالخانكة

    أخبار

  • محافظ أسوان يحيل مدير مستشفى كوم أمبو وأطباء للتحقيق

    أخبار

  • "مسطحات الأقصر" تناشد الأهالي منع الأطفال من السباحة في النيل

    أخبار

إعلان

3785ba5679.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا