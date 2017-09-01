أخبار عاجلة

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

في ليلة العيد.. حملة مرورية لضبط الدرجات غير المرخصة بالسويس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

في ليلة العيد.. حملة مرورية لضبط الدرجات غير المرخصة بالسويس

03:01 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

في ليلة العيد.. حملة مرورية لضبط الدرجات غير المرخصة بالسويس

الدراجات المضبوطة

السويس - حسام الدين أحمد:

نظمت إدارة مرور السويس، حملة مرورية في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، واستهدفت الحملة ضبط الدراجات النارية غير المرخصة.

وقاد الحملة العميد محمد رشاد، قائد مرور السويس، وتركزت الحملة على طريق الكورنيش، وشارع الجيش الرئيس، وميادين الخضر والعوايد، وتقاطع طريق الكورنيش مع شارع بورسعيد.

واسفرت الحملة عن ضبط 65 دراجة نارية غير مرخصة، وبدون لوحات، كما تحرير 14 مخالفة مرورية، لسيارات ملاكي للتحميل باجر، ووضع فاميه، وإخفاء اللوحات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيطرة على حريق شب فى مصنع لتدوير الأقطان بالخانكة

    أخبار

  • محافظ أسوان يحيل مدير مستشفى كوم أمبو وأطباء للتحقيق

    أخبار

  • "مسطحات الأقصر" تناشد الأهالي منع الأطفال من السباحة في النيل

    أخبار

  • مدير أمن القليوبية: دوريات متحركة وثابتة لتأمين احتفالات العيد

    أخبار

إعلان

395a169676.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا