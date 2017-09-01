في ليلة العيد.. حملة مرورية لضبط الدرجات غير المرخصة بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

نظمت إدارة مرور السويس، حملة مرورية في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، واستهدفت الحملة ضبط الدراجات النارية غير المرخصة.

وقاد الحملة العميد محمد رشاد، قائد مرور السويس، وتركزت الحملة على طريق الكورنيش، وشارع الجيش الرئيس، وميادين الخضر والعوايد، وتقاطع طريق الكورنيش مع شارع بورسعيد.

واسفرت الحملة عن ضبط 65 دراجة نارية غير مرخصة، وبدون لوحات، كما تحرير 14 مخالفة مرورية، لسيارات ملاكي للتحميل باجر، ووضع فاميه، وإخفاء اللوحات.