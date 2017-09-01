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طارق يحيى: تقرير مفصل عن اللاعبين أمام «نيبوشا».. وكفاية «إشاعات»

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طارق يحيى: تقرير مفصل عن اللاعبين أمام «نيبوشا».. وكفاية «إشاعات» طارق يحيى: تقرير مفصل عن اللاعبين أمام «نيبوشا».. وكفاية «إشاعات»

التحرير

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أكد طارق يحيى، المدرب العام لفريق ، أنه قام بتجهيز تقريرًا مفصلًا للمدرب المونتنيجيري نيبوشا المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، حول مستوى كل لاعب، يتضمن عدد اللاعبين في كل مركز والمواجهات التي خاضوها خلال فترة الإعداد.

وأضاف يحيى، أنه أبدى إعجابه بالصفقات الجديدة ولم يتحفظ على أداء أي لاعب مثلما تردد بعد حضوره لقاء السالمية الكويتي وديًا، مؤكدًا أن ما تردد حول تحفظه على المستوى الذي قدمه أحمد كابوريا القادم من المصري أمر عاري تمامًا من الصحة ولا أساس له.

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واختتم المدرب العام للزمالك، مشددًا على أن نيبوشا، معجب بجميع اللاعبين ولم يذكر أي صفقة جديدة بشكل سلبي، مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم إثارة أي شائعات تهز استقرار الفريق قبل بداية مسابقة الدوري.

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التحرير

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