وزارة الأوقاف تؤكد ضرورة الفصل بين الرجال والنساء فى مصلى العيد

القاهرة - أ ش أ

أكدت وزارة الأوقاف ضرورة الفصل بين الرجال والنساء فى مصلى العيد التي تقام في الخلاء، والالتزام بالآداب الشرعية في هذا الصدد.

وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في تصريح صحفي، أن من أهم الأمور التي يجب أن نحرص عليها في هذه الأيام المباركة في عيد الأضحى وأيام النحر والتشريق هي مواساة الضعيف والمكلوم وتفريج كرب المكروبين ومسح دموع المحزونين، وإدخال الفرحة على الفقراء والمساكين ابتغاء مرضاة رب العالمين.

وطالب وزير الأوقاف المسلمين في هذه الأيام الطيبة بالحرص على صلة الأرحام وإدخال الفرحة والسرور على الفقراء والمحتاجين، والتمسك بتعاليم الاسلام السمحة والخلق النبوى الرشيد.

وأشار إلى سماحة شريعة الإسلام ويسره، وحرصه على رفع المشقة والحرج عن الناس أجمعين في شأن إقامة صلاتي العيد والجمعة غدا، مبينا أن الأفضل لمن يتيسر له إقامة الشعيرتين وحضور الجماعتين أن يفعل، أما من يشق عليه ذلك لعذر أو نحوه على نحو ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأعراب الذين كانوا يسكنون بعيدًا عن المدينة وضواحيها في إمكانية الإكتفاء بحضور إحدى الجماعتين فلا حرج عليه إن أخذ بالرخصة، سواء بحضور صلاة العيد ، وصلاته الجمعة ظهرًا، أو الاكتفاء بحضور الجمعة.

كما يجوز الأخذ بالرخصة في ذلك اليوم من قد تستدعي ظروف عمله الأخذ بالرخصة كالجزارين والأطباء البيطريين وأطباء الطوارئ ونحوهم، وما لم يكن هناك عذر أو مشقة فالأولى أداء الشعيرتين وحضور الجماعتين، وذلك من يسر الشريعة.