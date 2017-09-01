السيطرة على حريق شب فى مصنع لتدوير الأقطان بالخانكة
السيطرة على حريق شب فى مصنع لتدوير الأقطان بالخانكة
01:47 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017
بنها - أ ش أ
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، صباح اليوم الجمعة، على حريق شب في مصنع لتدوير القطن بمنطقة العكرشة بمركز الخانكة، دون خسائر في الأرواح أو إصابات، فيما أخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
وتلقى اللواء محمد توفيق حمزاوي مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق في مصنع لتدوير الأقطان بالعكرشة مركز الخانكة، وانتقل العميد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، وسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق.
وتبين من المعاينة أن الحريق شب فى مصنع مقام على مساحة 1000 متر وأن الحريق شب في بالات القطن بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم إخماد النيران.
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