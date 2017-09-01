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هاتريك رونالدو يقود البرتغال للفوز على جزر فاروه بخماسية (فيديو)

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هاتريك رونالدو يقود البرتغال للفوز على جزر فاروه بخماسية (فيديو) هاتريك رونالدو يقود البرتغال للفوز على جزر فاروه بخماسية (فيديو)

التحرير

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فاز منتخب البرتغال على نظيره جزر فاروه بخماسية مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى إطار منافسات الجولة السابعة للمجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2018.

وجاءت ضربة البداية من أقدام اللاعب كريستيانو رونالدو، ليمضى على الهدف الأول فى الدقيقة 3، ويعود اللاعب ذاته وتسجيل الهدف الثانى للبرتغال فى الدقيقة 28، قبل أن يسجل اللاعب روجفى بالدفينسون الهدف الأول لجزر فاروه فى الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

وبدأ البرتغالى الشوط الثانى بداية قوية ليسجل ويليام كارفيالو الهدف الثالث فى الدقيقة 58، قبل أن يمضى كريستيانو على ثالث أهدافة فى المباراة والرابع لفريقة فى الدقيقة 65، ويختتم نلسون أوليفيرا خماسية بالبرتغال فى الدقيقة 85 من عمر المباراة.

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وبتلك النتيجة يرتفع رصيد البرتغال إلى النقطة الـ18 بالمركز الثانى، بينما تجمد رصيد جزر فاروه عند النقطة الـ5 بالمركز الرابع.

وفى الجولة ذاتها، تصدر المنتخب السويسرى المجموعة الثانية بعد فوزه على أندروا بثلاثية نظيفة، ليرتفع رصيدة إلى النقطة 21 بالصدارة، بينما تجمد رصيد أندروا عن النقطة 4 بالمركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة الثانية.

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التحرير

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