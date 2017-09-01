"مصر للطيران" تسير 8 رحلات للكويت والأردن ولبنان لإعادة العاملين بقطر

كتب- طه عبيد:

سيرت الشركة الوطنية "مصر للطيران"، 8 رحلات من مطارات الكويت وعمان وبيروت، لإعادة 1500 من العاملين في دولة قطر، لقضاء إجازاتهم.

وقالت مصادر بالشركة، إن الطائرات وصلت جميعها مطار القاهرة، قادمة من الكويت وبيروت وعمان في رحلة ترانزيت بعد قرار السلطات المصرية وقف الرحلات المباشرة من وإلى الدوحة في أعقاب ما تم اتخاذه من إجراءات ضد قطر.

ومن المقرر أن تقوم مصر للطيران بتسيير عدة رحلات إضافية إلى لبنان والكويت والأردن، وهي أقرب نقاط من قطر، لإعادة المصريين الراغبين في العودة لقضاء إجازاتهم السنوية.

ووصلت القاهرة، جميع رحلات الشركة بنسب إمتلاء تجاوزت الـ98 %، كما وصلت جميع الطائرات في مواعيدها المقرر حسب جداول التشغيل.

وتقوم "مصر للطيران" بتسيير رحلات إضافية إلى دولة الكويت، بعد قرار مصر وعدد من الدول العربية وقف رحلات الطيران بين القاهرة والدوحة، حيث تعتبر الكويت أقرب نقطة إلى المصريين العاملين في قطر والراغبين بالعودة إلى مصر لقضاء الإجازات الخاصة بهم.